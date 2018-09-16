Лавров исключил возможность уступок для возвращения России в ПАСЕ

Сегодня, 21:38

Лавров добавил, что надеется на возвращение РФ в организацию

фото AFP
фото AFP

Россия не будет идти на уступки для возвращения в ПАСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме в Берлине.

Руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник спросил, какой вклад готова сделать РФ, чтобы вернуться на заседание Ассамблеи. На это Лавров ответил: "Вы серьезно?", что вызвало смех в зале.

"Агрессивное антироссийское меньшинство пытается сделать так, чтобы все другие стороны подчинялись его линии. Мы знаем, о ком идет речь", - сказал глава МИД РФ. При этом Лавров обвинил Великобританию в стремлении навязать другим 27 членам блока политику санкций в отношении РФ.

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9 октября Москве будет необходимо большинство голосов, когда ПАСЕ будет рассматривать доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам будет принята резолюция и рекомендации комитету министров Совета Европы. Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.

Лавров добавил, что надеется на возвращение РФ в ПАСЕ, и выразил готовность к диалогу после того. "Мы готовы обсуждать, Крым, Украину, миграционный кризис", – сказал он.

Как известно, сейчас у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничила в правах российскую делегацию.

Напомним, в июне 2016 года Россия выдвинула ПАСЕ финансовый ультиматум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернется к вопросу о восстановлении размера взноса в Совет Европы, если работа российской делегации в ПАСЕ возобновится.

24 ноября 2017 года представители 16 стран в Парламентской ассамблее Совета Европы подписали декларацию, согласно которой ПАСЕ пока не готова принимать делегацию России.

В свою очередь Украина предложила неожиданное решение проблемы с демаршем россиян. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выступил с инициативой увеличить взносы для стран-участниц ПАСЕ, чтобы компенсировать финансовый дефицит.
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Источник:

"Сегодня"

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