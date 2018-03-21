Лавров может уйти в отставку – российские СМИ

Он доработал до президентских выборов по просьбе президента РФ

Российские СМИ обнародовали информацию о возможной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщил российский телеканал RTVi.

По данным источников, Лавров может покинуть пост министра иностранных дел и не войти в состав нового правительства, которое сформирует российский президент Владимир Путин по итогам выборов в ближайшие месяцы.

Источники в МИД сообщают, что Лавров уже несколько лет хочет оставить должность, которую он занимает с 2004 года – прежде всего, из-за усталости.

"Но, по просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов", – пишет источник.

В интервью телеканалу официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова сказала, что не знает, останется Лавров на своей должности.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию об увольнении Лаврова "спекуляциями".

Напомним, недавно Лавров упал на колени, когда поднимался на сцену на форуме "Россия – страна возможностей". Инцидент запечатлели корреспонденты российских изданий и снимки разлетелись по сети.

Ранее министр иностранных дел России шепотом выругался матом во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейра.