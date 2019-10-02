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Лавров написал странное стихотворение о лесных пожарах в Сибири

2 октября, 06:10

Самые мощные лесные пожары в России в этом году бушевали в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха

Глава МИД Сергей Лавров написал очень странный стих на тему лесных пожаров, бушевавших в сибирских лесах. Текст размещен на странице ведомства в Facebook.

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

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И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

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И пачку сигарет с названием "Дымок".

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Напомним, самые мощные лесные пожары в России в этом году бушевали в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В прошедшем сезоне в России сгорело более 13 млн гектаров леса. По данным Greenpeace, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года.

Но российские власти не тушили лесные пожары в труднодоступных территориях из-за того, что затраты на это превышают прогнозируемый ущерб.

Стихотворение дипломата вызвало насмешливые комментарии в социальной сети.

Напомним, что для тушения лесных пожаров потом президент Владимир Путин приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что, по оценкам Счетной палаты РФ, с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

По факту пожаров российские правоохранители возбудили уже 277 уголовных дел.

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Россия стихи Сибирь Лавров лесной пожар

Источник: Сегодня

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