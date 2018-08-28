Лавров ответил на обвинения в том, что Россия пытается расколоть ЕС

Сегодня, 10:56

Глава МИД РФ утверждает, что Москва выступает за сотрудничество

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "абсурдными" заявления о том, что Россия пытается расколоть Европу в интервью словацкой газете Pravda.

"Мы неизменно выступаем за наращивание широкого равноправного сотрудничества на всем европейском континенте с опорой на принцип равной и неделимой безопасности", – подчеркнул он.

Ранее российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что Россия будет совершать провокации, в том числе и в Украине, создавая напряженность в Европе, чтоб принудить Запад к переговорам. 

"Технология действий Кремля заключается в создании с помощью провокаций различных напряжений. Любая нестабильность помогает проводить политику по расколу Европы и западного сообщества, принуждать к переговорам и ответным действиям. Грубо говоря, делать все, чтобы не забывали о существовании России. Новые провокации, безусловно, будут. В связи с тем, что Кремль совсем слабеет, он не имеет возможности проводить масштабную пропагандистскую кампанию, у него не хватает ресурсов на военные авантюры. А мелкие пакости будут продолжаться обязательно. Самым вероятным местом для таких пакостей остается Сирия, но не исключены действия на территории Украины", – рассказал Боровой.

Напомним, глава внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что Россия стремится разрушить единство ЕС и НАТО

"Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО", - сказал он. Это, по его словам, "представляет прямую угрозу Эстонии".

Как добавил Марран, департамент внешней разведки Эстонии ранее уже обращал внимание на якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на различные события в Европе. 
Россия, Европа, лавров
Источник:

ТАСС

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