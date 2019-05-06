Лавров подметил странную "традицию" встреч с Помпео
Речь идет о совместной фотографии перед непосредственно переговорами
В финском городе Рованиеми состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Майком Помпео, вторая после переговоров на полях саммита США-РФ, который прошлым летом проходил в Финляндии.
Перед непосредственно переговорами главы внешнеполитических ведомств сфотографировались на фоне флагов двух государств, по поводу чего российский министр пошутил о "странной традиции" их встреч.
Лавров отметил, что, предварительно не договариваясь, Помпео встал у российского флага, а он сам – у американского.
"Это уже странная традиция", — сказал журналистам глава МИД РФ, после чего они практически сразу удалились для переговоров за закрытыми дверями.
Напомним, что Лавров уже не впервые высказывается не к месту. Например, по его словам, на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации. Сам глава МИД РФ посчитал, что Порошенко искал туалет.
Стоит отметить, что не особо остроумными замечаниями в адрес США отличается и "начальник" Лаврова – президент России Владимир Путин. Так, например, на прошлогодней встрече с советником американской администрации по национальной безопасности Джоном Болтоном он нелепо высказался об американском гербе – орлане с оливками и стрелами в лапах.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Лавров подметил странную "традицию" встреч с Помпео". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео: Россия вместе с другими должна убраться из Венесуэлы
По словам госсекретаря, позиция Вашингтона не изменится
Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работают люди, которые связаны с Россией
Помпео заявил, что в силовых структурах Венесуэлы работают сотни россиян
США пытаются отговорить Россию и Китай от поддержки Мадуро – Помпео
По словам госсекретаря, в Венесуэле страдания людей, причиненные Россией, Кубой и Мадуро, поистине трагичны"
Помпео обсудил с испанским чиновником агрессию России в Черном море
Стороны обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в пределах Североатлантического Альянса