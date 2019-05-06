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Лавров подметил странную "традицию" встреч с Помпео

6 мая, 19:02

Речь идет о совместной фотографии перед непосредственно переговорами

Сергей Лавров и Майк Помпео. Фото: REUTERS/Mandel Ngan
Сергей Лавров и Майк Помпео. Фото: REUTERS/Mandel Ngan.

В финском городе Рованиеми состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Майком Помпео, вторая после переговоров на полях саммита США-РФ, который прошлым летом проходил в Финляндии.

Перед непосредственно переговорами главы внешнеполитических ведомств сфотографировались на фоне флагов двух государств, по поводу чего российский министр пошутил о "странной традиции" их встреч.

Лавров отметил, что, предварительно не договариваясь, Помпео встал у российского флага, а он сам – у американского.

"Это уже странная традиция", — сказал журналистам глава МИД РФ, после чего они практически сразу удалились для переговоров за закрытыми дверями.

Напомним, что Лавров уже не впервые высказывается не к месту. Например, по его словам, на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации. Сам глава МИД РФ посчитал, что Порошенко искал туалет.

Стоит отметить, что не особо остроумными замечаниями в адрес США отличается и "начальник" Лаврова – президент России Владимир Путин. Так, например, на прошлогодней встрече с советником американской администрации по национальной безопасности Джоном Болтоном он нелепо высказался об американском гербе – орлане с оливками и стрелами в лапах.

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Тег Финляндия, переговоры, лавров, Сергей Лавров, Майкл Помпео, Помпео

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Источник:

ТАСС

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