Лавров прокомментировал заявление британского генерала об опасности России

Российский министр считает, что они не запрещают никому "проявлять свои интеллектуальные и политические способности"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что РФ не имеет влияния на решения властей Британии касательно назначений руководителей в армии, а также их заявлений. Об этом министр заявил на пресс-конференции в Португалии 24 ноября, сообщает "Европейская правда".

"Мы не можем влиять на решения правительства Великобритании о том, кому они доверяют руководство армией. Надеюсь, что такие решения проверяют на адекватность", – заявил Лавров, комментируя заявление начальника генштаба британских вооруженных сил генерала Марка Карлтон-Смита о том, что Великобритании стоит опасаться России больше, чем террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Также министра спросили о том, есть ли у Москвы "красная линия" по высказываниям британских чиновников, на что он ответил: "Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности".

Он добавил, что ИГ еще имеет очаги сопротивления в Сирии, за которыми якобы стоят США.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия представляет угрозу всем странам мира. По словам чиновника, три года назад в Лондоне считали РФ "нарождающейся угрозой", но не знали, как будут развиваться события.