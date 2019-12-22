Лавров рассказал, как Россия будет отвечать на "адские санкции" США

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация ответит Соединенным Штатам на санкции, на которые ранее негативно отреагировали в ЕС, в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в эфире программы на одном из российских телеканалов.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вред. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал он.

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Лавров также уверен, что газопровод будет запущен несмотря на санкции США.

"Я убежден, что "Северный поток – 2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели", - сказал российский министр.

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Лавров отметил, что европейцы чувствуют себя униженными со стороны США, и это одна из причин, почему поток заработает.

"В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ, и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

В Кремле уже заявили, что такие действия США являются непосредственным нарушением международного права, недобросовестной конкуренцией и распространением своего искусственного доминирования на европейские рынки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток – 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. В МИД РФ также официально заявили, что Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. В то же время в Nord Stream 2 AG подтвердили остановку строительства "Северного потока – 2".

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