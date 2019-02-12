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Лавров резко ответил на требования ЕС по Донбассу

Вчера, 13:11

Москва отказывается выполнять Минские соглашения

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото: AFP
Лавров резко ответил на требования ЕС по Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f1c/38a/5c3f1c38ab162.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f1c/38a/5c3f1c38ab162.jpg Россия Москва отказывается выполнять Минские соглашения

Россия не будет выполнять Минские соглашения ради улучшения отношений с Евросоюзом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Тимо Сойни.

Глава МИД РФ напомнил, что во второй половине нынешнего года Финляндия примет на себя председательство в ЕС.

"У нас общая заинтересованность в нормализации отношений России с Евросоюзом, и мы подтвердили нашу готовность идти так далеко, как на это будет готов ЕС, – отметил он. - С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой Минских договоренностей по украинскому урегулированию".

Как известно, Евросоюз неоднократно продлевал экономические санкции, наложенные Россию в связи с поддержкой террористических группировок на востоке Украины.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение.

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Тег Россия, лавров, минские соглашения

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Источник:

ТАСС

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