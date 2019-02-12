Лавров резко ответил на требования ЕС по Донбассу
Москва отказывается выполнять Минские соглашения
Россия не будет выполнять Минские соглашения ради улучшения отношений с Евросоюзом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финляндским коллегой Тимо Сойни.
Глава МИД РФ напомнил, что во второй половине нынешнего года Финляндия примет на себя председательство в ЕС.
"У нас общая заинтересованность в нормализации отношений России с Евросоюзом, и мы подтвердили нашу готовность идти так далеко, как на это будет готов ЕС, – отметил он. - С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой Минских договоренностей по украинскому урегулированию".
Как известно, Евросоюз неоднократно продлевал экономические санкции, наложенные Россию в связи с поддержкой террористических группировок на востоке Украины.
Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение.
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