Лавров: Россия готова развивать военные контакты с США

Россия готова развивать контакты с США по линии Минобороны настолько, насколько к этому готовы в США. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По линии Министерств обороны взаимодействие, скажем, по Сирии осуществляется в режиме реального времени. Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие в этой части Ближнего Востока и Северной Африки было более предметным, более нацеленным на продвижение урегулирования. Будем готовы двигаться в этом направлении настолько, насколько американская сторона сочтет для себя возможным", – отметил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Россия собирается вводить ответные пошлины на товары из США, которые имеют российские аналоги на рынке страны.

Следующий санкционный пакет США введут в действие в ноябре этого года. Предполагается, что он будет "очень жестким". Как объяснили юристы Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.

Кроме того, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов.