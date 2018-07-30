Лавров: Россия знает о возможных военных планах США и других стран

У РФ есть информация о планах, которые вынашиваются военными США и других государств в ее отношении. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована", – ответил глава МИД на вопрос о том, как Россия отвечает на современные вызовы в сфере безопасности.

Министр также подчеркнул, что Россия собирается как сохранить свое военное присутствие, так и продолжить обеспечивать свою обороноспособность.

"Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены. Это неоднократно подтверждал президент Путин, и я вас заверяю, что это основывается на реальных материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии", – заключил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети отметил, что министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому "досье Трампа".

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявляет, что появляется все больше доказательств незаконной, по его словам, слежки ФБР за его избирательной кампанией. Так Трамп отреагировал в Twitter на публикацию рассекреченных документов,согласно которым ФБР просило суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревают в связях с Россией.