Лавров угрожает Западу из-за сирийского Идлиба

Сегодня, 17:15

Москва предостерегает международную коалицию от ударов по войскам Асада, которые неоднократно применяли химоружие против оппозиции

Сергей Лавров. Фото: GettyImages
Сергей Лавров. Фото: GettyImages

Россия жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийском Идлибе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

"Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем", - подчеркнул глава дипведомства.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон "нагнетает страсти" вокруг сирийского Идлиба, когда грозит сирийскому диктатору Башару Асаду ударами, если его войска вновь применят химическое оружие.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США наращивают на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что появление корабля США в Средиземном море наводит на мысль о возможном начале военных действий в поддержку повстанцев, воюющих против режима Асада.

Между тем, в НАТО подтвердили, что Россия проводит крупномасштабное наращивание военно-морского флота в Средиземном море. Во вторник, 28 августа, российские СМИ распространили информацию о крупнейшем военно-морском наращивании сил с момента вступления в сирийский конфликт в 2015 году. Уточняется, что подкрепление подошло в то время, когда Башар Асад заявил о подготовке нападения на последний крупный анклав повстанцев Идлиб на севере страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".
Сирия, угрозы, лавров, Идлиб
Источник:

ИТАР-ТАСС

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