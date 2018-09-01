Лавров сделал заявление по санкциям США против России

Санкционное давление, которое Вашингтон оказывает на Москву, загоняет отношения в тупик, однако из любого тупика есть выход. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

"Мы не в первый раз подчеркиваем, что постоянное наращивание санкционного давления ... контрпродуктивно и загоняет отношения в тупик. Но из любого тупика есть выход", – подчеркнул он.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США ввели санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.