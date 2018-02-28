Лавров сделал жесткое заявление по ядерному оружию США в Европе

Сегодня, 13:23

По его словам, наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе – а явно агрессивная позиция"

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Наличие у США в Европе готовых к применению тактических ядерных вооружений Россия рассматривает как проявление агрессивной позиции, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия, напоминаю еще раз, не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Сосредоточила имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории", – заявил он, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

Лавров подчеркнул, что в этих условиях "наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе – не просто рудимент "холодной войны", а явно агрессивная позиция".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разработка Россией новой ракеты средней дальности может поставить мир на грань нового витка гонки ядерных вооружений.

"Россия, модернизируя свои ядерные силы и проводя учения с ядерным оружием, рискует развязать новый виток гонки ядерных вооружений в Европе", – сказал он в интервью германскому изданию Bild.

Он ссылается на данные США, которые, по его словам, определили, что Россия разрабатывает новую ракету средней дальности, что является нарушением договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружение на своей территории где угодно.
США, Европа, лавров, ядерное оружие
Источник:

Интерфакс

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