Лавров сравнил обвинения России в уничтожении самолета МН17 с "делом Скрипалей"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обвинения России в атаке на МН17 с "делом Скрипаля".

Об этом он заявил журналистам по итогам телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

"Сегодня мне звонил министр иностранных дел Нидерландов Блок и рассказал то, что уже известно. Прокурор вышел на новый уровень расследования. У них практически нет сомнений, что ЗРК "Бук" прибыл из Российской Федерации. Я у него поинтересовался фактами, доказывающими эти утверждения. Он не привел мне никаких фактов, сказав, что они хотят, чтобы Российская Федерация помогла их установить на основе ничем не подкрепленных подозрений", – сказал Лавров.

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Он объявил, что Российская Федерация больше, чем кто бы то ни был, сотрудничала со следствием, несмотря на то, что "нас не пригласили в Совместную следственную группу".

"Мы ответили на все запросы о правовой помощи со стороны голландской прокуратуры. Более того, вчера поступил очередной запрос, на который физически невозможно было ответить. Я выразил удивление тем, что отправив запрос и не получив еще ответа, в тот же день они сделали объявление о выходе на новый уровень в своей работе. При этом добавив, что для завершения следствия потребуется еще много времени", – отметил глава российского МИД.

"Это очень напоминает т.н. "дело Скрипалей", когда сказали: "хайли лайкли" – это русские, но Скотланд-Ярд тут же сообщил, что следствие продолжается. И оно до сих пор не завершено", – добавил он.

По словам Лаврова, создается ощущение дежавю.

"Если наши партнеры решили, и в этом случае, когда речь идет о тяжелейшей человеческой трагедии (убиты сотни людей), спекулировать на этом для достижения своих политических целей, я оставляю это на их совести. Как вчера сказал президент РФ Путин в ходе пресс-конференции с президентом Франции Макроном, несмотря на множество вопросов, которые у нас возникают в связи с этой ситуацией, мы по-прежнему готовы сотрудничать. Главное, чтобы это сотрудничество было честным, и чтобы сведения и факты, которые мы предоставляем, не игнорировались бы, либо не использовались избирательно. В этом, наверное, вся проблема", - подытожил он.

Между тем, президент России Владимир Путин уверяет, что самолет, совершавший рейс МН17 и потерпевший катастрофу на Донбассе не мог быть сбит российской ракетой.

Как сообщалось, Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в трагедии MH17 и теперь намерены судить ее как страну отдельно от лиц, которые причастны к сбиванию самолета и фигурируют в данном уголовном производстве.