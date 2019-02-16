Лавров в Мюнхене рассказал о целях России в отношениях с ЕС
Россия заинтересована, чтобы Евросоюз был сильным, самостоятельным и открытым, заявил глава МИД РФ
Стратегическая автономия Европейского союза в области безопасности вряд ли возможна без нормализации отношений с Россией. Об этом заявил в субботу, 15 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
"Без нормализации российско-еэсовских отношений стратегическая автономия ЕС в сфере безопасности вряд ли возможна, — отметил он. — Реалии XXI века диктуют необходимость отказа от рецидивов колониального мышления, от философии "железных занавесов" и "санитарных кордонов". Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт. Задачи перед всеми нами стоят действительно масштабные, эффективно решить их можно лишь сообща".
По словам Лаврова, Евросоюз в противоборстве с Россией несет многомиллиардные убытки от санкций, и сегодня значительный потенциал российско-еэсовского взаимодействия простаивает.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Евросоюз был сильным, самостоятельным и открытым.
"Россия — вопреки многочисленным спекуляциям — заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе, — подчеркнул российский министр. — Как отметил президент Владимир Путин, стремление ЕС к независимости, самодостаточности и суверенности в сфере обороны и безопасности является естественным и в целом положительным с точки зрения укрепления многополярности мира".
Напомним, несколько дней назад Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выполнять Минские соглашения ради улучшения отношений с Евросоюзом.
Как известно, Евросоюз неоднократно продлевал экономические санкции, наложенные Россию в связи с поддержкой террористических группировок на востоке Украины.
Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить Минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение.
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