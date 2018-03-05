"Л/ДНР" ликвидировать: в России объяснили слова Волкера

Радзиховский расшифровал слова американского дипломата и сказал, что тот имел в виду

Заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о ликвидации т. н. "ДНР" и "ЛНР" следует воспринимать в контексте Минских соглашений и никакого ультиматума из его уст не прозвучало.

Об этом рассказал в комментарии "Обозревателю" российский журналист Леонид Радзиховский.

"Ультиматум" – это неправильное слово. Потому что ультиматум предполагает что-то наподобие такого: если вы в течение такого-то срока не сделаете то-то и то-то, то мы сделаем то-то и то-то. Ничего подобного Волкер не говорил. Волкер не сказал ничего нового – он лишь напомнил буквальный тест "священного писания" – Минских соглашений", – рассказал он.

Он уточнил, что говоря о ликвидации непризнанных республик, американский дипломат имел ввиду, что, согласно Минским соглашениям, этих образований быть не должно.

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"Никаких "ДНР" и "ЛНР" не существует, а существуют Донецкая и Луганская области, которые должны получить расширенные права в плане самоуправления. Никаких "республик" юридически не существует – их не признал никто, включая, прежде всего, Россию", – подчеркнул журналист.

Говоря о выполнении Минских соглашений Радзиховский отметил, что это зависит от множества факторов.

"Насколько Европа готова отменить санкции против России. Это зависит от того, насколько Путин хочет, чтобы санкции отменили", – сказал журналист и добавил, что зависит это и от Украины, насколько она хочет, чтоб эти районы получили широкую автономию.

Напомним, на днях в Москве отреагировали на слова Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР". Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что при таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.