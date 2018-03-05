"Л/ДНР" ликвидировать: в России объяснили слова Волкера

Сегодня, 15:39

Радзиховский расшифровал слова американского дипломата и сказал, что тот имел в виду

Курт Волкер. Фото: архив
Курт Волкер. Фото: архив

Заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о ликвидации т. н. "ДНР" и "ЛНР" следует воспринимать в контексте Минских соглашений и никакого ультиматума из его уст не прозвучало.

Об этом рассказал в комментарии "Обозревателю" российский журналист Леонид Радзиховский.

"Ультиматум" – это неправильное слово. Потому что ультиматум предполагает что-то наподобие такого: если вы в течение такого-то срока не сделаете то-то и то-то, то мы сделаем то-то и то-то. Ничего подобного Волкер не говорил. Волкер не сказал ничего нового – он лишь напомнил буквальный тест "священного писания" – Минских соглашений", – рассказал он.

Он уточнил, что говоря о ликвидации непризнанных республик, американский дипломат имел ввиду, что, согласно Минским соглашениям, этих образований быть не должно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Никаких "ДНР" и "ЛНР" не существует, а существуют Донецкая и Луганская области, которые должны получить расширенные права в плане самоуправления. Никаких "республик" юридически не существует – их не признал никто, включая, прежде всего, Россию", – подчеркнул журналист.

Говоря о выполнении Минских соглашений Радзиховский отметил, что это зависит от множества факторов.

"Насколько Европа готова отменить санкции против России. Это зависит от того, насколько Путин хочет, чтобы санкции отменили", – сказал журналист и добавил, что зависит это и от Украины, насколько она хочет, чтоб эти районы получили широкую автономию.

Напомним, на днях в Москве отреагировали на слова Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР". Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что при таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.
Донбасс, ДНР, ЛНР, минские соглашения, радзиховский, Волкер

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Курт Волкер. Фото: gettyimages

Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс

3 Марта, 11:10

По словам американского дипломата, это должны быть страны с должным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве и не являющиеся членами НАТО

Донбасс

Курт Волкер. Фото: mirror-world.ru

Волкер рассказал, когда Россия вернется к переговорам по Донбассу

27 Февраля, 17:47

США разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей
Загрузка...

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

РФ больше не сможет завоевать новые территории – Волкер

27 Февраля, 07:56

По словам американского дипломата, США разочарованы Россией из-за отсутствия прогресса в обеспечении мира и реализации "минских соглашений"

Россия

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP

Эксперт рассказал, сколько России приходится тратить на Сирию, Донбасс и Крым

Сегодня, 14:19

В России идет массовое укрепление среднего класса в погонах, говорит Михаил Пашков
Загрузка...