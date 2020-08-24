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Лечившие Навального омские медики отрицают диагноз коллег из Германии

24 августа, 21:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Омске в крови навального не обнаружили ядовитых веществ

В Омске заявили, что не согласны с выводами, сделанными немецкими медиками по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального, посколько их исследования на наличие в его организме ингибиторов холинестеразы дали отрицательный результат. Соответствующее заявление сделал заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александр Сабаев, передает "Интерфакс".

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"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психоделиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы – результат отрицательный", - утверждает российский врач.

Он также добавил, что у Навального якобы "отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы".

Также в Омске утверждают, что Навального продолжают лечить назначенным в России препаратом.

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"Что касается атропина, который коллеги назначили для лечения, то в первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения", – заявил завотделением анестезиологии-реанимации № 1 центра имени Пирогова Борис Теплых.

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Напомним, ранее врачи клиники Шарите в Берлине подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Они также сообщили, что состояние Алексея стабильное, но он по-прежнему в коме и прогнозов пока нет.

Видео: Mash

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Россия отравление омск Алексей Навальный
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