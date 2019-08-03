Лесные пожары в России: стало известно о миллиардах убытков

С начала 2019 года лесные пожары в России нанесли ущерб экономике страны на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).
Об этом сообщили в Счетной палате РФ - на фоне масштабных пожаров, которыми сейчас охвачена тайга в Сибири.
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Эксперты ведомства подсчитали, что за первые шесть месяцев этого года леса России загорались не менее 7,6 тысячи раз.
Самым активным месяцем в этом плане оказался июль, когда лесные пожары охватили площадь более 4,1 млн гектаров. В целом с начала года в России сгорело почти 7 млн гектаров леса.
При этом в докладе утверждается, что на охрану лесов за первое полугодие из казны выделили около 6,6 млрд рублей.
"К основным причинам сложившейся ситуации стоит отнести нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами", – констатировали в Счетной палате.
Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию.
Как мы уже писали, российское МЧС возлагает ответственность за распространение лесных пожаров в Сибири на местные власти: якобы до них доводили прогнозы различных ведомств, но руководство регионов не приняло достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.
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