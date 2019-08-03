Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська

Лесные пожары в России: стало известно о миллиардах убытков

Сегодня, 12:40

С начала года в российских лесах случилось не менее 7,6 тысячи возгораний

/ Фото: AFP

Лесные пожары в России: стало известно о миллиардах убытков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 Россия С начала года в российских лесах случилось не менее 7,6 тысячи возгораний

С начала 2019 года лесные пожары в России нанесли ущерб экономике страны на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

Об этом сообщили в Счетной палате РФ - на фоне масштабных пожаров, которыми сейчас охвачена тайга в Сибири.

Читайте также: "А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в России

Реклама

Эксперты ведомства подсчитали, что за первые шесть месяцев этого года леса России загорались не менее 7,6 тысячи раз.

Самым активным месяцем в этом плане оказался июль, когда лесные пожары охватили площадь более 4,1 млн гектаров. В целом с начала года в России сгорело почти 7 млн гектаров леса.

В тренде
Прохлада, дожди и грозы: какая погода ждет украинцев сегодня

При этом в докладе утверждается, что на охрану лесов за первое полугодие из казны выделили около 6,6 млрд рублей.

Фото: Счетная палата РФ

"К основным причинам сложившейся ситуации стоит отнести нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами", – констатировали в Счетной палате.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию.

Как мы уже писали, российское МЧС возлагает ответственность за распространение лесных пожаров в Сибири на местные власти: якобы до них доводили прогнозы различных ведомств, но руководство регионов не приняло достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия пожар огонь Сибирь лесные пожары лесной пожар

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Украина задержала российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливеУкраина
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующих
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующихРоссия
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-Мурза
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-МурзаРоссия

Новости партнеров

Trying The Keto Diet? What You Need To Be Aware Of
Trying The Keto Diet? What You Need To Be Aware Of
Trouble Losing Weight? Try The Keto Diet! Read Our Guide
Trouble Losing Weight? Try The Keto Diet! Read Our Guide
Low On Energy? Try The Keto Diet! Read Our Guide
Low On Energy? Try The Keto Diet! Read Our Guide
Convert 3000 Rand Into A Monthly Income
Convert 3000 Rand Into A Monthly Income
What Long Sleep Actually Does To Your Body
What Long Sleep Actually Does To Your Body