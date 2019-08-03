С начала года в российских лесах случилось не менее 7,6 тысячи возгораний

/ Фото: AFP

Лесные пожары в России: стало известно о миллиардах убытков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 2019-08-03T12:40:00+03:00 Россия С начала года в российских лесах случилось не менее 7,6 тысячи возгораний

С начала 2019 года лесные пожары в России нанесли ущерб экономике страны на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

Об этом сообщили в Счетной палате РФ - на фоне масштабных пожаров, которыми сейчас охвачена тайга в Сибири.

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Эксперты ведомства подсчитали, что за первые шесть месяцев этого года леса России загорались не менее 7,6 тысячи раз.

Самым активным месяцем в этом плане оказался июль, когда лесные пожары охватили площадь более 4,1 млн гектаров. В целом с начала года в России сгорело почти 7 млн гектаров леса.

При этом в докладе утверждается, что на охрану лесов за первое полугодие из казны выделили около 6,6 млрд рублей.

Фото: Счетная палата РФ

"К основным причинам сложившейся ситуации стоит отнести нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами", – констатировали в Счетной палате.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию.

Как мы уже писали, российское МЧС возлагает ответственность за распространение лесных пожаров в Сибири на местные власти: якобы до них доводили прогнозы различных ведомств, но руководство регионов не приняло достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов.

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