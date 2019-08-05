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Лесные пожары в Сибири: стало известно, когда может угаснуть огонь

Сегодня, 12:44

До начала осенью сезонных дождей горящую тайгу погасить не выйдет

Фото: REUTERS/Costas Baltas

Фото: REUTERS/Costas Baltas

Лесные пожары в Сибири: стало известно, когда может угаснуть огонь https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 Россия До начала осенью сезонных дождей горящую тайгу погасить не выйдет

Собственными силами российские власти справиться с масштабными лесными пожарами в Сибири не смогут – остается надеяться на осенние сезонные дожди.

Так заявил эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте Григорий Куксин, пишут "Известия".

Читайте также: "А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в России

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В ближайшее время в Сибири больших осадков не предвидится: несмотря на прогнозируемые дожди в горной части Иркутской области, на севере региона сохранится сухая погода.

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В российской Авиалесоохране сообщают, что активные работы по тушению ведутся в 174 очагах, а также что из 1,1 млн гектаров неконтролируемого распространения огня уже 340 тыс. уже удалось потушить.

Еще 296 очагов остаются под наблюдением, потому что они не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Кроме того, российские власти утверждают, что затраты на их тушение превысят вред от возможного ущерба.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, что вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

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