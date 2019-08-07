Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

Лесные пожары в Сибири: в Greenpeace заявили, что власти региона врут о ситуации

Сегодня, 07:48

По данным экологов, площадь пожаров продолжает расти

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха

Лесные пожары в Сибири: в Greenpeace заявили, что власти региона врут о ситуации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C Россия По данным экологов, площадь пожаров продолжает расти

Экологи из российского отделения Greenpeace опровергли слова губернатора Красноярского края России Александра Усса о том, что в регионе, в котором бушуют лесные пожары, "настал радикальный перелом в борьбе с огненной стихией". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как рассказали в российском отделении организации, площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. В частности, 6 августа пламя охватило 4,5 миллиона гектаров, а за день до этого площадь пожаров составляла 4,3 миллиона. Кроме того, в Greenpeace отметили, что в Сибири тушат всего лишь шесть процентов пожаров.

Реклама

Ранее губернатор Красноярского края заявил, что лесные пожары "это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно". Также чиновник сообщил, что в регионе произошел "радикальный перелом в борьбе с огненной стихией".

В тренде
Западные СМИ назвали три сектора экономики, где США серьезно теснят Россию
Конгресс США

Напомним, в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

По факту пожаров российские правоохранители возбудили уже 277 уголовных дел.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Сибирь пожары Greenpeace тушение

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
"А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в РоссииРоссия