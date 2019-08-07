Фото: пресс-служба правительства Республики Саха

Лесные пожары в Сибири: в Greenpeace заявили, что власти региона врут о ситуации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C 2019-08-07T07:48:00+03:00 Россия По данным экологов, площадь пожаров продолжает расти

Экологи из российского отделения Greenpeace опровергли слова губернатора Красноярского края России Александра Усса о том, что в регионе, в котором бушуют лесные пожары, "настал радикальный перелом в борьбе с огненной стихией". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как рассказали в российском отделении организации, площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. В частности, 6 августа пламя охватило 4,5 миллиона гектаров, а за день до этого площадь пожаров составляла 4,3 миллиона. Кроме того, в Greenpeace отметили, что в Сибири тушат всего лишь шесть процентов пожаров.

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Ранее губернатор Красноярского края заявил, что лесные пожары "это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно". Также чиновник сообщил, что в регионе произошел "радикальный перелом в борьбе с огненной стихией".

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Напомним, в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

По факту пожаров российские правоохранители возбудили уже 277 уголовных дел.

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