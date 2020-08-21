Лететь нельзя лечить: Навальный в коме, но врачи Омска видят "улучшение состояния"

Медики не советуют отправлять оппозиционера на лечение в Германию

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, попавшего в больницу Омска с борта самолета, улучшилось, но ему все равно не стоит лететь на лечение в Германию.

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"По итогам еще одного врачебного консилиума мы видим, что в состоянии пациента наметилась положительная динамика", – заявил главврач омской больницы Александр Мураховский "Интерфаксу".

"Наши немецкие коллеги ознакомились со всем комплексом данных, они согласились, что экстренной необходимости в транспортировке пациента нет, тем более, что авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей Навального. Однако на фоне некоторого улучшения его состояния этот риск несколько уменьшается", – добавил Мураховский.

По его словам, "поскольку Навальный продолжает оставаться без сознания, вся эта информация была сообщена его супруге как законной представительнице".

"Мы не рекомендуем авиаперелёт, тем не менее, супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", – сказал главврач.

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Врачи провели консилиум по состоянию Навального, на нем присутствовала его супруга Юлия. Говорят, что у него наметилась положительная динамика, сообщает Telegram-канал MASH.

Ни в крови, ни в моче следов яда нет. Нет там и 2-этилгексил дифенил фосфата, частицы которого нашли на руках, — то есть и им Навальный отравиться не мог. Немецкие врачи с данными ознакомились и гарантировали, что транспортировка возможна, но необязательна.

Видео: Mash

Напомним, замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что Навального разрешили лечить в Германии.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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