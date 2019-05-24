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Летевший в оккупированный Крым россиянин устроил дебош и умер

24 мая, 11:59

Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность, начато уголовное дело

Фото: Pixabay

Российские правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти пассажира 1987 году рождения на борту самолета, летевшего из Москвы в аннексированный РФ Симферополь.

Как пишут российские СМИ, инцидент произошел 23 мая после вылета из аэропорта "Домодедово". Россиянин устроил дебош на борту: оскорблял и бил свою жену и бросался на вступившихся за женщину других пассажиров.

На фоне неадекватного поведения мужчины, бортпроводник при помощи других пассажиров связал его, а пилот решил вернуться в аэропорт "Домодедово", из которого они вылетели.

Однако перед посадкой самочувствие авиадебошира резко ухудшилось. Прибывшие в аэропорт медики оказывали медицинскую помощь нарушителю, но он скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. При этом медики внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Напомним, ранее в этом месяце пассажир рейса Новосибирск – Москва спровоцировал конфликт с дракой на борту самолета, в результате чего бортпороводник получил перелом ноги.

Мы также писали о другом инциденте на борту с россиянами, один из которых под угрозой взорвать пассажирский самолет, захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.

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Тег Россия, москва, смерть, самолет, пассажир, Домодедово, дебошир, дебош

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Источник:

Интерфакс

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