"Летописец" Путина рассказал о таинственных людях на фото с президентом РФ

Возле Путина СМИ постоянно видят одних и тех же людей

Специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, который уже 20 лет пишет о российском президенте Владимире Путине, уклончиво рассказал о том, почему с главой РФ постоянно видят одних и тех же людей.

Напомним, что СМИ давно подозревают, что это переодетые сотрудники федеральной службы охраны.

"Это проверенные люди", – сказал он в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Представитель СМИ, который уже 20 лет пишет о Путине, уверяет, что не знает никого из людей, которые постоянно мелькают рядом с российским президентом.

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Он прокомментировал одного фото "Здесь я узнаю двоих людей – вот это Путин, а вот это – Медведев".

"Ну что ж. Это не так мало. 30 % фотографий", – иронизировал в ответ Юрий Дудя.

"Если все обстоит так, как вы показываете, это могут быть не обязательно сотрудники ФСО, а какие-то проверенные люди", – заметил известный российский журналист.

"Ничего хорошего в этом нет. Если вы смотрели по телевизору встречи с Путиным, то там очень много экспромта и импровизации…Я считаю, что это такая недоработка или неопытность как в истории с амфорами", – продолжил дальше Андрей Колесников, который входит в "пул Кремля". Мол, амфоры предусмотрительно перед этим положили, чтобы их нашли.

"Я его спросил, когда он научился нырять. Он честно ответил "Вчера вечером". До этого он учился стоять на коньках…".

Но при этом журналист не заметил, что Путина два года на встречах угощает мороженым одна и та же мороженица, но на это указали другие журналисты. Мол, люди, которые занимаюся организацией встреч Путина не могут понять, а чем плоха два раза поряд морожеца, которая поддерживала разговор, хорошо себя зарекомендовала со всех сторон и даже не забыла о сдаче.

"Путин боится народа…а вот об этом организаторы не успели подумать и зря".

Напомним, что в 2011 году тогдашний российский премьер Владимир Путин, погрузившись в море с участниками археологических раскопок, нашел две древнегреческих амфоры VI века н.э.

"Путину несказанно повезло – дело в том, что в прошлом году археологи-подводники Фанагорийской комплексной археологической экспедиции, работая на двух постах подводных раскопок, в ходе расчищения обнаружили лишь фрагменты крупных амфор 6-8 веков н.э.", – говорилось тогда в сообщении.

Ранее журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников заявил, что президент России тщательно скрывает личную жизнь и имеет на это право.

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