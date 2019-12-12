"Лицемер и вор": Путина пристыдили за тост в честь Дня героев

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/REUTERS

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Президент России Владимир Путин выступил на торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества и произнёс тост за Родину и ее героев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Искренне, от души поздравляю вас с праздником, с Днем героев Отечества. Желаю вам всего самого доброго и предлагаю тост — за наших героев, за нашу Родину, за Россию!" — сказал Путин. В своей поздравительной речи российский лидер отметил, что российский народ "чтит своих героев" и помнит о тех, кто выполнил свой долг.



Путин на приеме в честь Дня Героев: Поздравляю вас с праздником и предлагаю тост. За наших героев, за нашу Родину, за Россию! pic.twitter.com/W2tBBkCd4W — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 11, 2019

На приём были приглашены более 350 российских военных и гражданских лиц.

В соцсетях поздравления Путина никому не понравился — российского президента пристыдили за тост в честь Дня героев, назвав его "лицемером и вором".

Ранее главу российской республики Чечня Рамзана Кадырова предложили лишить звания Героя России: он язвительно ответил.

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