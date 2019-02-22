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Лидер молдавских демократов украл у России 37 млрд рублей

Сегодня, 08:01

Владимир Плахотнюк стал одним из организаторов группировки, которая занималась незаконными валютными операциями

Фото: Pixabay
Лидер молдавских демократов украл у России 37 млрд рублей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/483/fc7/5c6483fc7c20c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/483/fc7/5c6483fc7c20c.jpg Россия Владимир Плахотнюк стал одним из организаторов группировки, которая занималась незаконными валютными операциями

Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк организовал незаконный вывод из РФ более чем 37 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным российского МВД, имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон организовали международную преступную группировку, которая занималась крупномасштабными незаконными валютными операциями. В банду входили граждане России и Молдовы.

"В течение 2013–2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей", – отметила официальный представитель МВД.

Кроме того, в конце 2017 года Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство, а бизнесмен Вячеслав Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдове на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.

Мы также писали, что недавно правительство Молдовы отозвало посла в РФ Андрея Негуцэ, который недостаточно твердо настоял на позиции Республики Молдова в вопросе открытия "посольства" Приднестровья в Москве.

Кроме того, в прошлом году парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы и План действий по ее внедрению, согласно которым одной из угроз безопасности республики является Россия.

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Тег деньги, Россия, Молдова, политик, вывод

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Источник:

ТАСС

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