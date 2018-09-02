Ликвидация Захарченко в Донецке: Песков рассказал, что ждет организаторов убийства

За убийство главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко на виновных ожидает неизбежное наказание. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1.

Песков считает, что Захарченка "предательски убили", а сам он был достаточно "мужественным человеком".

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Также в эфире Дмитрий Песков подчеркнул, что смерть Захарченко не повлияет на осуществление минских договоренностей.

Напомним, 31 августа, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Погибли два человека – еще 12 получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Мы сообщали, что гроб с телом ликвидированного главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко был захоронен возле взорванных Гиви и Моторолы на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.

Пользователи сети бурно отреагировали на похороны Захарченко.