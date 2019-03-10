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"Лимузин для Путина": сеть "взорвал" туалет в танке "Армата"

Сегодня, 05:17

Россияне отмечают, что танк лучше обустроен, чем сотни школ в России, в которых нет нормального туалета

Танк "Армата" со "встроенным туалетом". Фото: соцсети
Танк "Армата" со "встроенным туалетом". Фото: соцсети.
"Лимузин для Путина": сеть "взорвал" туалет в танке "Армата" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3f5/85e/5c83f585e8ad6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3f5/85e/5c83f585e8ad6.jpg Россия Россияне отмечают, что танк лучше обустроен, чем сотни школ в России, в которых нет нормального туалета

Российские конструкторы встроили в самый современный танк "Армата" туалет, чтоб танкисты могли справлять естественную нужду прямо в боевой машине в случае длительного выполнения боевой задачи. Об этом рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

Он отметил, что в боевой машине предусмотрено питание и питье для танкистов, но не было возможность справить нужду, но теперь этот пробел восполнен.

"Здесь основное ограничение – нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата". (В танке) изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО – средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет", – сказал Баранов.

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Однако в сети такое новшество вызвало бурю "троллинга". Некоторые пользователи сети отмечают, что танк благодаря туалету стал более обустроенным, чем сотни российских школ, где нет нормального туалета.

"Оборудованный санузлом танк "Армата" – это готовы лимузин для Путина (президента России): броня, пушка и туалет – что еще нужно для передвижения человеку, который панически боится собственного народа", – пишут в сети.

Читайте другие отзывы о российском ноу-хау.

Отметим, что россияне давно стали испытывать проблемы со своим новым вооружением. В немецких СМИ даже появилась информация, что Россия не сможет массово производить свой "непобедимый танк". "Супертанк" Т-14 стоит примерно 4,3 млн евро и Москва изменила свои планы.

А тем временем, как сайт "Сегодня" писал ранее, в Украине появился "убийца" "Арматы". Речь идет об условно "советском" проекте "Объект 477", известном как "Боксер" или "Молот, который фактически разрабатывался еще во времена УССР.

Смотрите видео боевых возможностей танка "Армата".

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Тег Россия, танк, туалет, армата

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Источник:

ТАСС

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