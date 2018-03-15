Лондон заблокировал российский проект заявления Совбеза ООН по "делу Скрипаля"

Сегодня, 08:50

Россия жалуется на искажение смысла документа

Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

После того как постоянный представитель Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт обвинил Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и нарушении Москвой Статьи 2 Устава ООН, Лондон еще и заблокировал предложенный РФ проект заявления Совбеза ООН по "делу Скрипаля".

"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", – сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, "англичане внесли поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

В российском проекте содержался призыв ко "всем заинтересованным государствам-членам консультироваться и сотрудничать в расследовании" по делу об отравлении Скрипаля "в соответствии с их обязательствами по пункту 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия".

Напомним, накануне СБ ООН по просьбе Великобритании провел экстренное заседание, на котором представитель Лондона обвинил Россию в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия.

В ответ России пригрозила ответить на ультиматум Великобритании, а постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что химическую формулу нервно-паралитического газа "Новичок", которым был отравлен работавший на британскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, также знают британцы и американцы.
Россия, британия, блокирование, Скрипаль
Источник:

Интерфакс

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