Лучшие цитаты Успенского: Россия разделилась на 10% умных и 90% идиотов

Легендарный детский писатель Эдуард Успенский, который умер в ночь на 15 августа в Москве, неоднократно выступал против аннексии Крыма, войны на Донбассе, а также резко критиковал зомбирование россиян с помощью телевидения.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные цитаты автора знаменитых детских произведений.

Так, после аннексии Крыма весной 2014 года писатель заявил: "Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я отношусь к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом – она безобразная".

Кроме того, Успенский обращал внимание на то, как пропагандисты искажают картину происходящего в Украине: "Телевидение убеждало россиян больше года в том, что в Украине действуют фашисты, Крым давно российский, поэтому мы его и забираем, а на Донбассе русскоязычное население подвергается различного рода репрессиям, там запрещают русский язык и так далее. Телевидение демонстрировало кадры, зрителей в этом убеждали: если не могли убедить мужа, убеждали жену... А русским людям трудно быть в одиночестве в коллективе, где все думают по-другому".

По словам писателя, российское телевидение выливало огромное количество "помоев" на США и Украину, внедряя в сознание зрителя негативное отношение к этим странам: "Телевидение, такое количество помоев, которые вылились на Обаму и на Киев, вообще немыслимое, в каждый день по 4-5 программ, где долбят. А люди же смотрят, особенно провинция, они верят этому".

Успенский заявлял также, что ложь в адрес Украины пропагандируют "холуи" во время телевизионных программ, где не звучит никакого альтернативного мнения: "Когда пропагандируется свобода, мне это приятнее, чем когда холуи выскакивают на экраны и льют-льют ложь, тявкают: "Крым, Украина, бандеровцы!" И ни одного голоса против!"

Также он предупреждал, что россиян может ждать и социальный взрыв: "На Россию словно напал массовый гипноз, и вполне вменяемые люди в восторге от крымского присоединения и от войны на Донбассе, которая вовсе уж не имеет никакого оправдания. Конечно, все это схлынет. Но может ведь и сдетонировать".

Отдельно писатель признавался, что не раз становился объектом не доносов: "В этом был не одинок – на всех стучали. В России это умение чуть ли не возведено в ранг искусства. Потому стучали и стучать будут еще много-много лет. Одни – из зависти, другие – из жадности. Кто-то – по велению сердца".

Напомним, что Эдуард Успенский был автором произведений, которые легли в основу знаменитых мультфильмов о деревне Простоквашино, а также о Чебурашке и крокодиле Гене. Его произведения были переведены белее чем на 20 языков.

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