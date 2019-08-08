Лукашенко может стать главной проблемой Путина: Пономарев назвал причину

Хозяин Кремля сейчас рассматривает варианты, как сохранить власть в России после 2024 года, но его планы могут рухнуть из-за соседа

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Слияние России и Беларуси в Кремле рассматривают как плацдарм для "царствования" правления Владимира Путина после 2024 года – он не может больше избираться президентом РФ, но может руководить потенциальным союзным государством. Однако его амбициям может помешать белорусский президент Александр Лукашенко. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" экс-депутат Госдумы РФ, получивший гражданство Украины, Илья Пономарев.

Он подчеркнул, что хозяин Кремля не собирается нарушать закон относительно продления своего правления, но может его обойти таким образом, что все будет законно и останется у власти, а поможет ему в этом, например, Беларусь.

"Путин юридический извращенец. Он право как угодно имеет, но уважает его наличие. Есть буква закона, он этот закон 1000 раз обойдет, но буква должна быть выполнена. На 99 процентов уверен, что в транзите власти в 2024-м буква будет выполнена. А как? Это может быть переход к парламентской республике, объединение с Беларусью, вообще неформальный статус Дэн Сяопина, но при этом чтобы все знали, что реально Путин главный. Вариант с Беларусью самый привлекательный, многим задачам Путина он может соответствовать. Тут и "возрождение СССР" можно подать людям, и никакого нарушения Конституции не будет, так как он будет управлять Союзным государством еще два срока. Красиво, – рассказал Пономарев.

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Политик отметил, что у Путина два теоретических конкурента за власть в России после 2024 года – министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Беларуси Александр Лукашенко. И если кто и может победить Путина в России – то именно белорусский лидер, так как на Шойгу есть много компромата, поэтому он не победит.

"С Лукашенко же главная проблема объединения с Беларусью – это как тонко убрать его от власти? Без Лукашенко это объединение очень вероятно, с ним – вряд ли. Путин боится Лукашенко. Если Александр Григорьевич получит право избираться, он Путина сделает. Граждане России легко могут предпочесть Лукашенко, а не Путина", – считает экс-депутат Госдумы РФ.

Читайте полный текст интервью с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым: "Путин боится Лукашенко, ведь тот может его победить".

Отметим, что в 2024 году Путин уже не будет иметь права баллотироваться на следующий президентский срок, но уже сейчас и в самой России, и в мире обсуждают варианты, как российский лидер может остаться у власти после этого срока. Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперты указывали на возможный коварный сценарий с задействованием Беларуси. Россия может присоединить к себе Беларусь, и тогда для хозяина Кремля открывается поле для маневров.

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