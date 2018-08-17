Лукашенко наградил Кадырова орденом "за дружбу"

В Минске отметили "личный вклад" Кадырова в развитие отношений Чечни с Беларусью

Главу Чечни Рамзана Кадырова в Беларуси наградили орденом Дружбы народов "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой". Указ о награждении Кадырова орденом подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

"Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой. Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", – говорится в пресс-службе белорусского президента.

Как известно, Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В марте 2016 года президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы бывший повстанец-исламист продолжил работу на посту главы республики. А Кадыров в ответ предложил увеличить президентский срок хозяина Кремля. Также СМИ неоднократно сообщали о дружественных отношениях Кадырова и Лукашенко.

Правозащитные организации обвиняют Кадырова в установлении диктаторского режима, массовых нарушениях прав человека, пытках, коррупции и произвольных арестах. В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского". Этот санкционный список предполагает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.

Кадыров

возглавляет Чечню с 2007 года. В марте 2016 года президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы бывший повстанец-исламист продолжил работу на посту главы республики.