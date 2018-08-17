Лукашенко наградил Кадырова орденом "за дружбу"

Сегодня, 09:49

В Минске отметили "личный вклад" Кадырова в развитие отношений Чечни с Беларусью

Лукашенко и Кадыров в 2017 году. Фото: president.gov.by
Лукашенко и Кадыров в 2017 году. Фото: president.gov.by

Главу Чечни Рамзана Кадырова в Беларуси наградили орденом Дружбы народов "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой". Указ о награждении Кадырова орденом подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

"Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой. Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", – говорится в пресс-службе белорусского президента.

Как известно, Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В марте 2016 года президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы бывший повстанец-исламист продолжил работу на посту главы республики. А Кадыров в ответ предложил увеличить президентский срок хозяина Кремля. Также СМИ неоднократно сообщали о дружественных отношениях Кадырова и Лукашенко.

Правозащитные организации обвиняют Кадырова в установлении диктаторского режима, массовых нарушениях прав человека, пытках, коррупции и произвольных арестах. В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского".  Этот санкционный список предполагает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.

Кадыров

 возглавляет Чечню с 2007 года. В марте 2016 года президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы бывший повстанец-исламист продолжил работу на посту главы республики. 
орден, Лукашенко, Кадыров, награждение, Александр Лукашенко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: gettyimages

"Они даже не заметят": Грымчак рассказал, как Россия может оккупировать Беларусь

Вчера, 12:00

У Минска сейчас нет союзников и поддержки в мире, в свое время он сделал ставку на Москву

Другие страны

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Лукашенко решил "перешерстить" правительство за "пофигизм"

14 Августа, 14:18

Лидер Беларуси считает, что необходимо заменить руководство правительства
Загрузка...

Другие страны

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

"Как будто мы вассалы": Лукашенко обрушился с критикой на Россию

10 Августа, 18:38

По словам президента Беларуси, Москва ведет себя так же, как и Вашингтон

Другие страны

фото GETTY

Лукашенко разрешил белорусам играть в азартные игры с 21 года

8 Августа, 00:23

Введен также запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре

Другие страны

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

В России нет мяса - Лукашенко

7 Августа, 13:04

По словам президента Беларуси, идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают

Другие страны

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко шуткой прокомментировал слухи о своей смерти

2 Августа, 18:24

Президент Беларуси выехал в поля под Минском и в неформальной обстановке встретился с журналистами
Загрузка...