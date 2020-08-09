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Лукашенко получил от Путина письмо о задержании наемников Вагнера: что известно

9 августа, 13:55

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Президенты планируют разобраться в этой ситуации

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо с предложением разобраться с ситуацией относительно задержания под Минском наемников ЧВК Вагнера. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день", – рассказал Лукашенко.

Президент отметил, что на следующий день он получил от Путина письмо.

"По-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, – заблуждаетесь", – добавил Лукашенко.

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Кроме того, он сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным.

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Напомним, секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанных боевиков ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что после задержания наемников Вагнера под Минском МИД Беларуси вызвал российских дипломатов "на ковер", чтобы получить официальные объяснения.

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Россия письмо Беларусь боевики вагнер Владимир Путин Александр Лукашенко ЧВК Вагнера
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