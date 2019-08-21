Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным

Форт Брегансон. Журналисты задали Путину неудобные вопросы, Макрон пытался смягчить ситуацию / Фото: AFP

За несколько дней до саммита стран "Большой семерки" (G7) президент Франции Эммануэль Макрон принял у себя российского коллегу Владимира Путина, который прилетел на Лазурный берег с рабочим визитом. Общение с прессой в летней резиденции французских президентов в Форте Брегансон произошло до переговоров, поэтому судить об их итогах можно либо по скудным официальным заявлениям, либо по утечкам информации. Точно можно сказать: разогрев перед переговорами оказался холодным душем для хозяина Кремля. Ему довелось выслушать неудобные вопросы про силовой разгон акций протеста в Москве, про права человека, про незавершенную войну в Украине и Сирии, про скрываемую информацию о ядерной аварии под Северодвинском. Путину пришлось оправдываться, с постоянным добавлением благодарности Франции за возвращение российской делегации в ПАСЕ. Макрон же всячески старался подставить плечо коллеге, а под конец заявил:

"Я считаю, что мы должны заново изобрести архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией, и Франция сыграет в этом свою роль сполна".

В целом судя по официальному заявлению Макрона после 2,5 часа переговоров, он остался ими доволен:

"Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений. Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между ЕС и Россией".

Эксперты сходились во мнении, что этой встречей Макрон хочет взять на себя инициативу по полноценному возвращению Москвы на европейскую орбиту, чтобы всем доказать свою состоятельность как международного политика. Теперь именно он донесет до участников G7 месседжи от изгнанного из этого клуба Путина.

Наш вопрос

По мнению западных СМИ, если в каком-то вопросе и стоит ожидать прогресса, так это в украинском. Во время пресс-конференции Макрон заявил:

"Мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи, и вместе с господином Зеленским, Владимиром Путиным и госпожой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность созыва "нормандского формата" через несколько недель".

Путин озвучил свои условия:

"Нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. В 2016 году мы пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов".

Как теперь будет выходить Киев из сложившейся ситуации, пока неясно.

"На встрече Путин получил от Макрона четкий сигнал: мы оставляем санкции и какой-то режим ограничений, но будем развивать с РФ экономические и культурные проекты. В итоге у Путина даже на подсознательном уровне возникает вопрос, зачем что-то менять во внешней и внутренней политике Кремля, — отметил "Сегодня" замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. — То, что Макрон себе позволяет, в этом есть и заслуга нашего президента. Мне кажется, что Зеленский создал ожидания от быстрого развязывания конфликта на Востоке у Трампа, у Макрона, у Меркель. Все они ждут и делают свои заявления исходя из возникших ожиданий. С российской точки зрения выходит, что продвижение может быть только при реализации договоренностей 2016 года. А это и особенный статус, и амнистии... Будет очень тежело выйти из этого тупика".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и Путина. Встреча помощников глав государств может состояться в ближайшее время, сообщил Дмитрий Песков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама