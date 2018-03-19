Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"

Певец Андрей Макаревич поделился впечатлениями от поездки в США. Музыкант отметил, что разница между американцами и россиянами колоссальна, и сделал вывод: "с нами" происходит "что-то ужасное".

Об этом лидер лидер группы "Машина времени" сообщал на своей странице в социальной сети Facebook.

Исполнитель опубликовал фото из США и написал: "Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное".

"Открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов." – добавил музыкант.

Позже музыкант Юрий Лоза прокомментировал высказывания члена группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который обозвал россиян злобными дебилами, сравнивая их с американцами.

"Ну и что, это его личное мнение. Я считаю, что каждый имеет право на своё мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, не желающие ему добра," – отметил Лоза.

Напомним, музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о разговоре с занимавшим тогда пост премьер-министра Владимиром Путиным, который состоялся в мае 2010 года.

Ранее советский и российский музыкант, певец, композитор, аранжировщик, бывший лидер группы "Сталкер", клавишник группы "Машина времени" Андрей Державин попал в базу преступников "Миротворца".