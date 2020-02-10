Макрон призывает к незаслуженной разрядке с Россией: отчет Мюнхенской конференции

REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Дипломатическую увертюру президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал европейцев переосмыслить основы отношений с Россией, многие европейские лидеры считают незаслуженной из-за постоянной дестабилизации Россией Украины, вызову ядерной стабильности, который бросает Москва, и угрозы западным либеральным институтам и ценностям со стороны Кремля. Об этом идет речь в ежегодном отчете Мюнхенской конференции по безопасности в разделе "Россия: Путемкинское государство", которая пройдет 14-16 февраля в баварской столице.

Авторы отчета отмечают, что в 2019 году Россия одержала несколько дипломатических побед: вернулась в ПАСЕ, продает стране-члену НАТО (Турции – Авт.) системы противовоздушной обороны С-400 и зацементировала свой статус влиятельного брокера на Ближнем Востоке.

"Но, наиболее важным является "разворот на Восток" в сторону Пекина. Россия возобновила продажи оружия Китаю, пригласила Пекин к участию в учениях "Восток-2018", а в июле 2019 года присоединилась к совместному патрулированию в Восточно-Китайском море. Тем не менее, самый сильный актив возобновления китайско-российских отношений – личная тесная связь с Си Цзиньпином, которого Путин называет своим "дорогим другом", - говорится в отчете.

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Однако, в отчете отмечается, что сейчас Путин столкнулся с самой большой политической проблемой с момента его возвращения в Кремль в 2012 году. Летом 2019 года Кремль запретил кандидатам от оппозиции баллотироваться в Московскую городскую Думу, что привело к самым масштабным акциям протеста за последние семь лет.

"В свете продолжающегося экономического застоя, отсутствия роста доходов и крайне непопулярной пенсионной реформы, поддержка Путина резко упала. Эти события и перестановки правительства вначале 2020 года могут ослабить планы России по становлению как глобальной державы", - говорится в отчете.

С 14 по 16 февраля в Мюнхене пройдет 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Организаторы анонсировали участие президента Украины Владимира Зеленского наряду с госсекретарем США Майком Помпео, президентом Франции Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о результатах визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину и заявлениях, сделанных во время совместного брифинга Помпео и Владимира Зеленского.

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