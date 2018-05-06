Макрон тонко потроллил путинскую Россию: Находится в Европе, но в ней никогда не было демократии

Вчера, 14:13

Путин мечтает о восстановлении величия России, говорит президент Франции

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон, который все чаще общается с президентом РФ Владимиром Путиным, заметил снижение интенсивности российской пропаганды.

Об этом он заявил в интервью Journal du dimanche.

За 15 дней до своего визита в Москву, президент Франции заявил о желании строить конструктивные отношения с РФ, но "без всякой наивности".

"Мы должны строить культурные, научные, геополитические связи с Россией, чтобы бороться с международными вызовами, которые затрагивают всех нас", – отметил Макрон.

В то же время он подчеркнул о недопустимости попыток вмешиваться во внутреннюю политику Франции.

"Российская пропаганда уменьшилась в своей интенсивности и наш искренний диалог по Сирии помог донести до сирийского режима определенные сообщения", – считает президент Франции.

Он отметил, что его целью является установить исторический стратегический диалог с президентом РФ и связать Россию с Европой, а не отпустить ее от Европы.

"У Владимира Путина есть мечта по восстановлению величия России, которую унизили падения Берлинской стены и распад СССР ... Я это понимаю, но для меня Россия находится в Европе, хотя в ней почти никогда не было демократии, в которой мы живем", – тонко потроллил РФ Макрон.

Ранее сообщалось, что после переизбрания Путина президентом, Макрон поздравил его, но напомнил о целостности Украины и обратился с пожеланиями народу России политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Напомним, годом ранее, в мае 2017-го, как заметили западные СМИ, на встрече с Путиным Макрон показал свою внутреннюю жесткость.
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Источник:

Европейская правда

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