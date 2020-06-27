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"Маскируют страх": экс-замглавы МИД прокомментировал парад Победы в России

27 июня, 12:47

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Целью парада является совсем не чествование жертв Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин проводит парады не для чествования миллионов жертв Второй мировой войны. Их целью являются демонстрация военной силы. Об этом заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский.

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"Россия проводит парад на Красной площади. Впрочем, он предназначен не для того, чтобы почтить память миллионов жертв Второй мировой войны. Путин празднует то, что он считает величием России. Таким образом он транслирует желание восстановить международную значимость России, переживающей спад, и продемонстрировать угрозу для других", – рассказал он во время онлайн-дискуссии Киевского форума.

По мнению дипломата, за этими празднованиями "маскируется страх".

"Они боятся внешнего мира, боятся злодеяний, которые они совершили в истории, боятся потерять смысл веры в концепцию самопровозглашенного величия", – отметил Лубкивский.

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Также он отметил, что именно страх заставляет российское руководство оправдывать свою агрессивную историю.

"Он (страх. – Ред.) даже заставляет их оправдывать войну против Украины. Оккупированные Крым и Донбасс, оскверненные земли и судьбы, надежды и будущее. Ежедневно убивают украинских защитников. Так выглядит и именно об этом их марш на Красной площади", – подытожил он.

Ранее мы сообщали, что несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.

Также смотрите также видео, как Лукашенко публично проигнорировал Путина:

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Россия МИД дипломат Украина парад Парад Победы

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