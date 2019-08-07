На удаленных участках, где тушить огонь власти сочли нецелесообразным, пламя разгорелось еще на 45 тыс. га

Дым от пожаров в городе Богучаны, Красноярский край РФ / Фото: AFP

Масштабные лесные пожары в России охватили новые территории https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F 2019-08-07T11:32:15+03:00 Россия На удаленных участках, где тушить огонь власти сочли нецелесообразным, пламя разгорелось еще на 45 тыс. га

После того, как накануне масштабные пожары в Сибири увеличили свою площадь более чем на 50 тыс. га, в России вновь выросло количество территории, охваченной огнем.

Согласно данным федеральной Авиалесоохраны, состоянием на 7 августа совокупная площадь, на которой на востоке России тушат огонь, составила 163 175 га.

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Это на 23 тыс. га больше, чем днем ранее, поскольку на удаленных участках, где тушить огонь власти сочли нецелесообразным, пламя охватило еще 45 тыс. га.

В целом, в удаленных участках России огонь продолжает гореть почти на 2,6 млн га. Самая сложная ситуация в Якутии, где горят 915 тыс. га леса. Кроме того, огнем в Красноярском крае охвачены 812 тыс. га, а в Иркутской области – 570 тыс. га.

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На тушении лесных пожаров задействовано почти 3,8 тыс. человек, 492 единицы техники и 45 воздушных судов.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

По факту пожаров российские правоохранители возбудили уже почти 300 уголовных дел.

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