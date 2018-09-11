Масштабные военные учения "Восток-2018" в РФ: политика или подготовка к войне

Старт и проведение масштабных военных учений в России "Восток-2018" связано сугубо с военными причинами, чем политическими или геополитическими.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Я бы не связывал проведение "Востока-2018" ни с какими политическими, ни с геополитическими событиями. Осень – традиционное время проведения военных учений и проверки боеготовности военных соединений в вооруженных силах РФ. Не вижу особых причин связывать их проведение, например, с событиями в Англии или еще где бы то ни было. Это – масштабные, весьма затратные мероприятия. Естественно, что они планируются заранее определенными структурами военного управления. Потому что для их организации и проведения надо не просто подготовиться, но и потратить на это значительные средства. Спонтанная трата денег на сегодня вряд ли входит в планы нынешней российской власти", – пояснил он.

По его словам, как правило, военные учения проводят для проверки боеготовности вооруженных сил, и в рамках маневров вполне возможна переброска сил и средств с одного операционного объединения на другое.

"В принципе, для этого и проводятся маневры, чтобы проверить способности перебрасывать технику и вооружения, тем более во время таких широкомасштабных мероприятий. Наверняка, этот вопрос будет отрабатываться. Что касается использование учений для прикрытия разворачивания каких-то сил и средств – постоянная практика, характерная не только для России, но и других стран", – прокомментировал он угрозы переброски техники и личного состава к западным границам РФ.

На уточняющий вопрос, не являются ли учения "Восток-2018" отработкой какой-то широкомасштабной войны, Машовец сказал: "Еще раз повторю, любые учения – это проверка и отработка вопросов боеготовности в вооруженных силах. Любые учения".

Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще при СССР 37 лет назад на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны эти учения восприняли как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".