Масштабные военные учения "Восток-2018" в РФ: политика или подготовка к войне

Сегодня, 14:49

Россия проверяет боеготовность военных соединений в своих вооруженных силах

Фото: АР
Фото: АР

Старт и проведение масштабных военных учений в России "Восток-2018" связано сугубо с военными причинами, чем политическими или геополитическими.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Я бы не связывал проведение "Востока-2018" ни с какими политическими, ни с геополитическими событиями. Осень – традиционное время проведения военных учений и проверки боеготовности военных соединений в вооруженных силах РФ. Не вижу особых причин связывать их проведение, например, с событиями в Англии или еще где бы то ни было. Это – масштабные, весьма затратные мероприятия. Естественно, что они планируются заранее определенными структурами военного управления. Потому что для их организации и проведения надо не просто подготовиться, но и потратить на это значительные средства. Спонтанная трата денег на сегодня вряд ли входит в планы нынешней российской власти", – пояснил он.

По его словам, как правило, военные учения проводят для проверки боеготовности вооруженных сил, и в рамках маневров вполне возможна переброска сил и средств с одного операционного объединения на другое.

"В принципе, для этого и проводятся маневры, чтобы проверить способности перебрасывать технику и вооружения, тем более во время таких широкомасштабных мероприятий. Наверняка, этот вопрос будет отрабатываться. Что касается использование учений для прикрытия разворачивания каких-то сил и средств – постоянная практика, характерная не только для России, но и других стран", – прокомментировал он угрозы переброски техники и личного состава к западным границам РФ.

На уточняющий вопрос, не являются ли учения "Восток-2018" отработкой какой-то широкомасштабной войны, Машовец сказал: "Еще раз повторю, любые учения – это проверка и отработка вопросов боеготовности в вооруженных силах. Любые учения".

Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще при СССР 37 лет назад на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны эти учения восприняли как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".
Россия, война, армия, учения, машовец, Восток-2018
Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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