Масштабы лесных пожаров в России продолжают расти

Усилия экстренных служб по тушению огня в Сибири идут насмарку

/ Фото: AFP

На Дальнем Востоке России и в Сибири, где сейчас буйствуют масштабные лесные пожары, огонь "освоил" новые территории.

В целом, несмотря на то, что в российской Авиалесоохране отчитались о ликвидации огня на 12 667 га лесов, состоянием на 8 августа совокупная площадь лесных пожаров составила 179 179 га – это на 16 тыс. га больше, чем днем ранее.

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В частности, известно, что огонь охватил дополнительные 15 тыс. га в Красноярском крае.

Для борьбы с возгораниями были привлечены более 3,8 тыс. человек, 495 единиц техники и 36 воздушных судов.

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Помимо того, в труднодоступных местах, где российские власти сочли нецелесообразным тушить пожары, огонь охватил дополнительно 5 тыс. га и теперь здесь в целом горят 2 424 396 га лесов.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

По факту пожаров российские правоохранители возбудили уже почти 300 уголовных дел.

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