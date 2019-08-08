Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,42
28,48

Масштабы лесных пожаров в России продолжают расти

Сегодня, 13:15

Усилия экстренных служб по тушению огня в Сибири идут насмарку

/ Фото: AFP

На Дальнем Востоке России и в Сибири, где сейчас буйствуют масштабные лесные пожары, огонь "освоил" новые территории.

В целом, несмотря на то, что в российской Авиалесоохране отчитались о ликвидации огня на 12 667 га лесов, состоянием на 8 августа совокупная площадь лесных пожаров составила 179 179 га – это на 16 тыс. га больше, чем днем ранее.

Читайте также: "А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в России

Реклама

В частности, известно, что огонь охватил дополнительные 15 тыс. га в Красноярском крае.

Для борьбы с возгораниями были привлечены более 3,8 тыс. человек, 495 единиц техники и 36 воздушных судов.

В тренде
Что будет с курсом доллара до конца лета: прогноз финансиста

Помимо того, в труднодоступных местах, где российские власти сочли нецелесообразным тушить пожары, огонь охватил дополнительно 5 тыс. га и теперь здесь в целом горят 2 424 396 га лесов.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

По факту пожаров российские правоохранители возбудили уже почти 300 уголовных дел.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия пожар Сибирь лесные пожары тайга лесной пожар

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев
У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – ПономаревПолитика
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика