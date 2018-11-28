Массовая паника в Москве: из торговых центров эвакуируются тысячи человек

Сегодня, 12:39

После того, как из помещений вывели порядка 4 тыс. людей, кинологи приступили к обыскам зданий


В российской столице Москве идет массовая эвакуация ряда торговых центров и одного вокзала из-за поступивших сообщений о заминировании.

Российские СМИ сообщают, что на данный момент выводят из помещений посетителей и персонал 10 торговых центров, среди которых "Звездочка", "Атриум", "Мегаполис", "Европейский", "Город", "Горбушкин двор", "Капитолий" и "Цветной". Также эвакуирован Киевский вокзал.

Как отмечается, в целом было выведено порядка 4 тыс. людей.

Эти локации сейчас обыскивают сотрудники полиции с собаками.

Напомним, что сообщения о массовом минировании поступают и в Украине. Так, два за последних дня в октябре на горячие линии экстренных служб поступили сообщения о минировании 46 зданий.

Кроме того, в прошлом месяце сообщалось о заминировании ТРЦ "Украина" в Киеве, после чего из здания эвакуировали персонал и посетителей.
Россия, москва, эвакуация, торговый центр, минирование, киевский вокзал
Источник:

Интерфакс

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