Массовое отравление детей в РФ: в Волоколамск направили бригаду врачей

Табло в центре города будет в режиме онлайн показывать анализ воздуха

В Волоколамском районе до разрешения ситуации с полигоном "Ядрово" и массовым отравлением детей будет работать специализированная бригада врачей. Об этом сообщил журналистам в среду, 21 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Запрос был об обязательной бригаде врачей, учитывая, что люди беспокоятся, это связано с различными проблемами с сердцем, токсикология. Нами будет направлена бригада из 12 врачей – узкие специалисты – пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением", – сказал Воробьев.

Помимо этого он добавил, что в центре города будет работать табло, на котором в режиме онлайн будет отражаться анализ воздуха. Такую инструкцию получили в областном МЧС.

Также губернатор отметил, что заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков назначен спецпредставителем губернатора по вопросам, связанным с полигоном "Ядрово".

Напомним, ранее сообщалось, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту.

Позже в Волоколамске местные жители, собрались возле городской больницы на стихийный митинг. Там они напали на главу района Евгения Гаврилова.