Массовое отравление водой в Дагестане: число пострадавших перевалило за сотню
Среди пострадавших – 90 детей, они попали в больницу с признаками острой инфекции
В дагестанском городе Хасавюрт в больнице находятся 104 пострадавших в результате массового отравления. Среди пострадавших есть 90 детей, сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева. Ранее мы сообщали о 86 пострадавших.
"На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции", – рассказала она.
Также Муртазалиева отметила, что состояние большинства госпитализированных медики оценивают как легкой степени тяжести.
Ранее мы писали о том, что власти Дагестана выясняют причину загрязнения воды в городе Хасавюрте, из-за которого произошло массовое отравление. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на место ЧП выехал председатель правительства республики Артем Здунов.
"В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами", – сказал Здунов.
Также мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.
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