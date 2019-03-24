Массовое отравление водой в Дагестане: число пострадавших перевалило за сотню

Среди пострадавших – 90 детей, они попали в больницу с признаками острой инфекции

Фото: Pixabay

Массовое отравление водой в Дагестане: число пострадавших перевалило за сотню //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg 2019-03-24T16:50:00+02:00 Россия Среди пострадавших - 90 детей, они попали в больницу с признаками острой инфекции

В дагестанском городе Хасавюрт в больнице находятся 104 пострадавших в результате массового отравления. Среди пострадавших есть 90 детей, сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева. Ранее мы сообщали о 86 пострадавших.

"На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции", – рассказала она.

Также Муртазалиева отметила, что состояние большинства госпитализированных медики оценивают как легкой степени тяжести.

Ранее мы писали о том, что власти Дагестана выясняют причину загрязнения воды в городе Хасавюрте, из-за которого произошло массовое отравление. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на место ЧП выехал председатель правительства республики Артем Здунов.

"В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами", – сказал Здунов.

Также мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.

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