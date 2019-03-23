Массовое отравление в России: слегли более 70 детей
Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения
Власти Дагестана выясняют причину загрязнения воды в городе Хасавюрте, из-за которого произошло массовое отравление, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
"Острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. Это произошло в городе Хасавюрте. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения", – сказали в пресс-службе.
В свою очередь, в пресс-службе регионального правительства сообщили, что на место ЧП выехал председатель правительства республики Артем Здунов.
"В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами", – сказал Здунов.
Ранее сообщалось о странном отравлении в России: в больницы обратились более 50 детей. Основные жалобы у детей – тошнота и головокружение. У некоторых были высыпания на коже.
Также мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.
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