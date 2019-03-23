Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Массовое отравление в России: слегли более 70 детей

Сегодня, 15:08

Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения

Фото: Pixabay
Массовое отравление в России: слегли более 70 детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg Россия Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения

Власти Дагестана выясняют причину загрязнения воды в городе Хасавюрте, из-за которого произошло массовое отравление, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. Это произошло в городе Хасавюрте. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения", – сказали в пресс-службе.

В свою очередь, в пресс-службе регионального правительства сообщили, что на место ЧП выехал председатель правительства республики Артем Здунов.

"В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами", – сказал Здунов.

Ранее сообщалось о странном отравлении в России: в больницы обратились более 50 детей. Основные жалобы у детей – тошнота и головокружение. У некоторых были высыпания на коже.

Также мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, вода, отравление

Вы сейчас просматриваете новость " Массовое отравление в России: слегли более 70 детей". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В крови умершей модели, свидетельствовавшей по делу секс-вечеринок Берлускони, нашли кадмий и сурьму

19 марта, 00:36

Концентрация кадмия превышала норму в семь раз, а сурьмы — в три раза

Массовое отравление продуктами ООН в Уганде: 2 погибли, 160 в больницах

18 марта, 17:29

Эксперты считают, что дело заключается в зерновой смеси Super Cereal, распространяемой Всемирной продовольственной программой

Массовое отравление детей в школе Днепра: занятия приостановлены

15 марта, 17:54

С причинами отравления разбираются специалисты

В харьковских яслях массово отравились дети: администрация проводит проверку

14 марта, 17:16

По словам врача, малыши подхватили ротавирусную инфекцию

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Пять симптомов, которые укажут на рак поджелудочной железы

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Умерла Юлия Началова: первая реакция звезд

Драка в матче женских юниорских сборных РФ и Швейцарии. Видео

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Стало известно, кто завладел арестованным имуществом Януковича
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности