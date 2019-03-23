Массовое отравление в России: слегли более 70 детей

Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения

Фото: Pixabay

Массовое отравление в России: слегли более 70 детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg 2019-03-23T15:08:00+02:00 Россия Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения

Власти Дагестана выясняют причину загрязнения воды в городе Хасавюрте, из-за которого произошло массовое отравление, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. Это произошло в городе Хасавюрте. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения", – сказали в пресс-службе.

В свою очередь, в пресс-службе регионального правительства сообщили, что на место ЧП выехал председатель правительства республики Артем Здунов.

"В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами", – сказал Здунов.

Ранее сообщалось о странном отравлении в России: в больницы обратились более 50 детей. Основные жалобы у детей – тошнота и головокружение. У некоторых были высыпания на коже.

Также мы писали о том, что делать при пищевом отравлении.

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