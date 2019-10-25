Массовое убийство солдат в России: кем был стрелок и погибшие солдаты

/ Фото: Минобороны РФ

Солдата-срочника, который 25 октября расстрелял сослуживцев под российской Читой, зовут Рамиль Шамсутдинов. На службу 20-летний россиянин поступил четыре месяца назад – 2 июля.

Рамиль Шамсутдинов. Фото: Telegram-канал Baza

Об этом 25 октября сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что инцидент случился в воинской части № 54160 в поселке Горный Забайкалького края еще в 7 часов по местному времени.

После бойни стрелок сбежал с автоматом, в связи с чем в населенном пункте, где расположена военчасть, была организована спецоперация по его поимке, в рамках которой всех детей поблизости эвакуировали, а учеников отпустили по домам.

В отличие от озвученной Министерством обороны РФ причины произошедшего, по данным Telegram-канала Mash это могло случиться из-за дедовщины.

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Очевидцы утверждают, что другие солдаты часто и без видимой причины издевались над Шамсутдиновым, и руководству об этом было известно. В отместку он расстрелял своих обидчиков.

В результате случившегося погибли восемь человек: 4 солдата-срочника, 2 контрактника и 2 офицера. Данные почти все из них уже известны:

Еще двое выжили, но получили ранения – их госпитализировали и провели операции.

Для расследования бойни в Забайкалье вылетели военные прокуроры и комиссия Минобороны РФ во главе с заместителем главы ведомства генерал-полковником Андреем Картаполовым.

Напомним, ранее в этом году в российском городе Казань в республике Татарстан задержали школьника, который пытался взять в заложники класс и учительницу: после начала урока десятиклассник зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож.

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