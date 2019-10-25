Массовое убийство в армии России: солдат расстрелял сослуживцев

/ Фото: Минобороны РФ

Спустя почти два месяца после гибели двух российских военнослужащих на учениях, на одной из воинских частей в РФ случилось массовое убийство – солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.

Как пишет chita.ru, инцидент произошел 25 октября в поселке Горный в Забайкальском крае во время смены караула. Глава поселка Татьяна Карнаух подтвердила информацию о случившемся.

В результате инцидента пострадали десять человек, из них восемь погибли. Среди погибших есть и другие солдаты-срочники. В Министерстве обороны РФ утверждают, что жизням двух других ничего не угрожает.

Сам стрелок жив, однако удалось ли его задержать, пока что неизвестно.

Напомним, ранее на севере Армении убили российского солдата-контрактника Дмитрия Лапаева. Тело военнослужащего с колотыми ножевыми ранениями обнаружили в городе Гюмри, где развернута 102-я российская военная база.

А в прошлом году российского военнослужащего обвинили в убийстве 57-летней армянской женщины в Гюмри. Женщину доставили в больницу c закрытой черепно-мозговой и другими травмами в больницу и спустя несколько дней она скончалась.

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