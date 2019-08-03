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Массовые аресты в Москве: задержано более 600 демонстрантов (фото, видео)

Сегодня, 20:05

Среди задержанных - муниципальные депутаты, кандидаты в депутаты и актер

Массовые аресты в Москве: задержано более 600 демонстрантов (фото, видео) Россия Среди задержанных - муниципальные депутаты, кандидаты в депутаты и актер

Количество демонстрантов, которые были задержаны во время несанкционированной акции в поддержку независимых депутатов на выборах в Мосгордуму, возросло до 685 человек.

Такие данные приводит правозащитный портал "ОВД-Инфо", занимающийся оказанием им помощи и мониторингом действий полиции. В МВД подтвердили данные лишь о 600 участниках акции.

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Ранее сообщалось о 311 задержанных.

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Помимо кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, о задержании которой мы уже сообщали, стало известно, что другой кандидат, Сергей Цукасов, и несколько муниципальных депутатов также оказались в отделении правоохранительных органов.

Также были задержаны известный российский актер Александр Паль, солист группы "Аркадий Коц" Кирилл Медведев, а также сотрудники СМИ и случайные прохожие.

Видео: ОВД-инфо

По данным "Радио Свобода", задержаниями в центре Москвы руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию.

Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

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Источник: Сегодня

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