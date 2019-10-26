Массовый расстрел военных в России: появились новые подробности о стрелке

Срочник Рамиль Шамсутдинов, который открыл стрельбу, родился в 1999 году

Фото: facebook.com/Минобороны России

В Забайкальском крае в России военнослужащий мог расстрелять восемь сослуживцев из-за неуставных отношений. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК) российские правоохранители проверяют несколько версий происшедшего. Одна из них заключается в том, что сослуживцы могли преследовать срочника из-за национальности.

По данным СМИ, срочник Рамиль Шамсутдинов, который открыл стрельбу, родился в 1999 году, в армию его призвали в июле этого года. При прохождении комиссии ему поставили вторую группу нервно-психической устойчивости, это означает, что у него могут быть срывы только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Также ему установили группу здоровья Б, что означает годность к военной службе с незначительными ограничениями.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва. В Минобороны утверждают, что срыв у военнослужащего случился на личной почве и не связан с прохождением военной службы.

Реклама

Также стали известны некоторые обстоятельства произошедшего: вечером 25 октября (по местному времени) во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы начал стрелять по другим солдатам из табельного оружия.

Напомним, что в результате случившегося в поселке Горный восемь других военнослужащих погибли на месте. Еще двое были ранены.

В тренде Эрдоган и Путин шесть часов разговаривали о Сирии: о чем договорились

На данный момент стрелок задержан.

Отметим, что ранее двое других российских военных погибли во время военных учений: экипаж пытался на танке преодолеть водную преграду на полигоне, но в результате неисправности бронетехника заглохла под водой.

В прошлом году "Сегодня" также сообщали о военных учениях Вооруженных сил РФ "Восток-2018", которые стали крупнейшими за последние 40 лет. В них приняли порядка 300 тыс. солдат и 36 тыс. единиц военной техники.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама