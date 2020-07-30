Рэпер Энди Картрайт найден мертвым: появились шокирующие подробности

Смерть в Санкт-Петербурге рэпера из Украины Энди Картрайта (Александр Юшко) обрастает новыми подробностями. Оказывается, жена музыканта Марина Кохал расчленяла тело супруга не одна – ей помогала ее мать, сообщает Telegram-канал Baza.

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"Следователи пока изучают улики, и они уже наткнулись на несколько удивительных зацепок и странностей. Как отмечают криминалисты, все конечности были отпилены практически идеально – можно сказать, работал профессионал. Но это не самое странное – внутренние органы трупа Марина зачем-то постирала в стиральной машинке, а части тела вываляла в соли. Кроме того, на одном из предплечий следователи нашли следы мужских рук, словно от захвата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Марина вычистила всю квартиру – если бы не пять черных мешков, ее муж реально мог бы остаться пропавшим без вести.

"С запахами, которые наводнили квартиру, Кохал боролась с помощью благовоний. Шприц, из-за которого у Картрайта якобы случилась передозировка, Кохал случайно выкинула. Что еще интересно – друзья Александра Юшко говорят, что у него были проблемы с алкоголем, но наркотики он не употреблял. Поэтому следователи верят Марине все меньше", - отмечает канал.

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Как сообщается, Марина и Саша были женаты несколько лет, у них есть ребенок 2,5 года.

Марина Кохал. Фото: t.me/bazabazon

"Девушка пояснила, что 25 июля она вернулась домой и увидела, что Юшко находится без сознания, а рядом с ним лежит шприц. Марина не захотела, чтобы ее мужа посчитали наркозависимым, поэтому она решила расчленить труп и спрятать тело, а знакомым рассказать, что Саша просто исчез. Четыре дня Марина делила мужа на части (ребенок все это время был в квартире). Избавиться от трупа оказалось сложнее, чем она думала, поэтому Кохал позвонила за советом к знакомому юристу. А он уже передал эти лютые новости в полицию", – сообщает Mash.

Чтобы подтвердить свои слова, Кохал готова пройти полиграф.

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Ранее сообщалось, что, если версия жены умершего рэпера подтвердится, ее могут отпустить за отсутствием состава преступления.

Напомним, в ноябре 2019 года петербургский историк, один из самых известных реконструкторов сражений наполеоновских войн Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

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