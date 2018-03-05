Мать российского солдата Агеева обратилась к Трампу: опубликовано видео

Такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину

В своем обращении, записанном на английском языке, Светлана Агеева просит главу США и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" — Германии и Франции — содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом, передает "Новая газета".

Такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину.





"Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — говорит на видео мать россиянина, учительница английского из Алтайского края Светлана Агеева.





Напомним, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня 2017 года неподалеку от села Желобок Луганской области.

В Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен Агеев еще в 2016 году "уволился в запас". Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

31 июля 2017 года уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что боевики включили в свои требования освобождение Агеева.

25 января этого года Новоайдарский райсуд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы.

По словам Чевгуза, Агееву инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвинение просило приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.