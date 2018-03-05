Мать российского солдата Агеева обратилась к Трампу: опубликовано видео

Сегодня, 22:38

Такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину

Фото: novayagazeta.ru
Фото: novayagazeta.ru

В своем обращении, записанном на английском языке, Светлана Агеева просит главу США и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" — Германии и Франции — содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом, передает "Новая газета".

Такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину.


"Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — говорит на видео мать россиянина, учительница английского из Алтайского края Светлана Агеева.


Напомним, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня 2017 года неподалеку от села Желобок Луганской области.

В Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен Агеев еще в 2016 году "уволился в запас". Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

31 июля 2017 года уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что боевики включили в свои требования освобождение Агеева.

25 января этого года Новоайдарский райсуд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы.

По словам Чевгуза, Агееву инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Обвинение просило приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.
видео, Путин, мать, Трамп, агеев, обмен пленными , обращение

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Виктор Агеев. Фото: svoboda.org

Москва не хочет менять Агеева на Сенцова и других политзаключенных - адвокат

26 Февраля, 17:48

По словам Чевгуза, российская сторона аргументирует это тем, что эти люди "не имеют отношения к Донбассу"

Донбасс

Виктор Агеев. Фото: svoboda.org

Приговор россиянину Агееву: появились новые подробности

1 Февраля, 19:33

Российского военнослужащего суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы
Загрузка...

Донбасс

Виктор Агеев. Фото: svoboda.org

Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы

26 Января, 02:01

Агеева признали виновным в участии в террористической организации  

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Геращенко рассказала о новом приступе "слепоты" ОБСЕ на Донбассе

8 Ноября 2017, 14:39

Нардеп напомнила, что на прошлой неделе координатор ОБСЕ Тони Фриш в минской гуманитарной группе посещал Старобельске СИЗО

Донбасс

Виктор Агеев. Фото: соцсети

Украинский суд займется взятым в плен на Донбассе россиянином Агеевым

17 Октября 2017, 12:32

Также Фемида рассмотрит дела еще двух боевиков

Украина

Марк Фейгин. Фото: vnews.agency

Фейгин: Россия может обменять Гриба на кадрового военного Агеева

8 Сентября 2017, 12:55

Адвокат считает, что в операции по похищению украинца участвовали и белорусские спецслужбы
Загрузка...